Milano, 2 mag. (LaPresse) – L’ambasciata russa in Sudan e il ministero della Difesa russo hanno aiutato a evacuare più di 70 cittadini stranieri dal Sudan, tra cui anche più di 10 ucraini. Lo ha affermato l’ambasciatore russo a Khartoum Andrei Chernovol parlando a Ria Novosti. “Le cifre definitive per i cittadini stranieri evacuati sono in fase di definizione”, ha aggiunto Chernovol. In precedenza Mosca aveva annunciato di aver dato il via all’evacuazione di oltre 200 persone dal Sudan.

