Bruxelles, 2 mag. (LaPresse) – “Sono ancora in corso i lavori sulla valutazione da parte della Commissione europea della terza richiesta di pagamento dell’Italia” in merito al piano di ripresa e resilienza. “Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane e ulteriori informazioni vengono fornite ove necessario”. Lo riferisce a LaPresse una portavoce della Commissione Ue, che aggiunge: “Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena raggiungeremo quella fase. Non è inusuale impiegare un po’ di tempo oltre la scadenza indicativa – ad esempio, lo stesso è accaduto con le richieste di pagamento di Lussemburgo, Romania e Slovacchia”. Il periodo di valutazione, con tutte le proroghe concordate, è formalmente scaduto il 30 aprile scorso.

