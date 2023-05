Milano, 2 mag. (LaPresse) – Le sirene di allarme aereo sono suonate nel sud di Israele, nelle città di Sderot, Ibim, Nir Am ed Erez. I residenti locali riferiscono di esplosioni e scie di fumo, indicando che nuovi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza e che sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. Lo riporta The Times of Israel. Le sirene si sono attivate anche nelle città al confine con la Striscia di Gaza: Sufa, Nir Itzhak e Sdeh Avraham. Anche qui il sistema di difesa Iron Dome è in funzione.

