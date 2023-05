Milano, 2 mag. (LaPresse) – Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele. A quasi un mese dal suo ricovero per una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, che lo ha costretto per i primi 12 giorni in terapia intensiva, il leader di Forza Italia – secondo fonti azzurre – starebbe insistendo per lasciare l’ospedale milanese entro venerdì, giorno d’inizio della grande convention organizzata dal partito proprio a Milano. Le dimissioni potrebbero quindi già avvenire domani o dopodomani ma, come sottolineano le stesse fonti – la decisione finale spetterà ai medici che lo hanno in cura – i primari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri – che domani emetteranno un nuovo bollettino. L’ultimo aggiornamento, diramato mercoledì scorso, indicava “il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”.

