Milano, 2 mag. (LaPresse) – Pugno duro del Psg nei confronti di Lionel Messi, volato per due giorni in Arabia Saudita senza il consenso del club. L’argentino è stato sospeso per due settimane, con effetto immediato. Lo riferisce ‘L’Equipe’. Durante questo periodo, non potrà giocare o allenarsi e non verrà pagato. L’attaccante, che aveva saltato l’allenamento di ieri, si è recato in Arabia per impegni legati allo sponsor.’La Pulce’ salterà le prossime due partite di campionato, contro Troyes e Ajaccio.

