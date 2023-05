Milano, 2 mag. (LaPresse) – “L’agricoltura si colloca nella frontiera di una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare: i mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare e idrico, la sicurezza alimentare, il mutamento dei processi produttivi, la sostenibilità insomma”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Teatro Bonci di Cesena per il convegno sull’agroalimentare dopo la sua visita a Macfrut, sottolineando che quelli della fiera ortofrutticola “sono giorni in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze in questa prospettiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata