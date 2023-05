Milano, 1 mag. (LaPresse/AP) – Salvattaggio arrivato per First Republic Bank. A dare l’annuncio la Federal Deposit Insurance precisando che JPMorgan Chase Bank rileverà tutti i depositi e la maggior parte delle attività della banca. Cella nota, l’agenzia federale precisa che come parte dell’accordo, gli 84 uffici della First Republic Bank in otto stati riapriranno come filiali della JPMorgan Chase Bank, National Association già da oggi durante il normale orario lavorativo. Tutti i clienti della First Republic Bank diventeranno automaticamente clienti della JPMorgan Chase Bank e avranno pieno accesso a tutti i loro depositi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata