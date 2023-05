Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Io dico una cosa: un governo serio oggi si sarebbe riunito per una norma essenziale, il salario minimo legale. Quattro milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori portano a casa buste paga da fame, di 3-4-5 euro lordi l’ora. Non lo possiamo accettare. Io chiedo alla presidente Meloni e ai ministri, che oggi si sono riuniti per questa sceneggiata, di avere la bontà di seguire questo video con alcune storie dei percettori del reddito di cittadinanza. È bene che riprendiate un contatto con la realtà, siete completamente scollegati. Il reddito di cittadinanza secondo l’Istat ha salvato nel periodo più duro della pandemia un milione di cittadini dalla povertà. Lancio un messaggio e un invito a tutti per giugno, vi forniremo le date, per manifestare contro questo governo, contro lo smantellamento del Rdc, contro il decreto precariato, a favore del salario minimo legale, a favore della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. Lavoriamo per un paese migliore”. Così la premier Giorgia Meloni del M5s, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook.

