Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Questo è un governo di legislatura, più strategia a lungo termine di questa credo che non ce ne sia. E posso assicurare che i nostri non sono interventi spot ma c’è invece dietro, come leggerete nel decreto, una visione che poi si concretizzerà e si scaricherà a terra”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha approvato il nuovo pacchetto di misure in materia di sostegno al lavoro.

