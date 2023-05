Roma, 1 mag. (LaPresse) – Il dl lavoro prevede 142 milioni nel 2023 per innalzare fino a 3mila euro la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali per tutti i lavoratori dipendenti con figli minori. Lo fa sapere il Ministero dell’Economia in una nota. Una misura che, sottolinea via XX Settembre “punta a sostenere le famiglie limitando l’impatto dell’inflazione sui redditi”. Insieme al provvedimento arriva poi l’atteso pacchetto di misure per il lavoro che attivano la riforma del reddito di cittadinanza e incentivano all’assunzione, accanto al rifinanziamento del fondo per riduzione della pressione fiscale prevista dalla scorsa legge di bilancio.

