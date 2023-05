Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Nessuno deve sentirsi escluso dal lavoro dignitoso, il nuovo orizzonte deve essere una società che non scarta nessuno ma che include e favorisce la partecipazione”. Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, dal palco della manifestazione per il 1 maggio in corso a Potenza, affermando che però “è lungo il cammino che ancora ci separa da questa meta”. Eppure, il lavoro e il suo sviluppo devono essere “assillo costante per le istituzioni”, ha sottolineato Sbarra, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Se vogliamo che l’Italia continui ad essere ‘fondata sul lavoro’ e’ decisivo agire per restituirgli centralita’. Va aperta una nuova stagione delle politiche del lavoro”, ha osservato Sbarra.

