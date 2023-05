Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Più soldi in busta paga con aumenti fino a 100 euro per chi ha stipendi fino a 2.500 euro al mese, meno burocrazia, più cantieri e opere pubbliche e stop ai sussidi per i furbetti. Questo è il nostro primo maggio per andare davvero incontro a lavoratrici e lavoratori. Le polemiche le lasciamo gli altri la Lega e questo governo preferiscono i fatti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video a commento dell’approvazione del decreto lavoro.

