Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il primo maggio con i fatti e non con le parole. E credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a una economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video in cui commenta l’approvazione del decreto lavoro in Consiglio dei ministri. Il filmato si conclude con la premier che afferma “avanti così e buon primo maggio a tutti, e adesso al lavoro”. Parole pronunciate un attimo prima di entrare nella sala del Cdm riunito e suonare la tradizionale campanella con cui si dà il via alla riunione del governo.

