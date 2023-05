Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di indicare un progetto e una strategia per guardare avanti, ma oggi questo non avviene. L’articolo 1 della nostra Costituzione dice che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, e oggi non è così. Oggi è una Repubblica fondata sullo sfruttamento del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione per il 1 maggio in corso a Potenza.

