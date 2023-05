Potenza, 1 mag (LaPresse) – “Noi abbiamo invitato Giorgia Meloni a Rimini perché abbiamo chiesto al governo di cambiare politiche quindi è venuta al congresso, è stata gentile ma sta facendo delle cose che vanno in un’altra direzione, che non è quella di cui ha bisogno il Paese. Ci vuole una strategia, la gente non arriva a fine mese, non si può essere poveri lavorando, i giovani sono precari e molti se ne devono andare in un altro Paese”. È quanto dichiara Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine della manifestazione del Primo Maggio a Potenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata