Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Se dal governo non avremo risposte noi siamo pronti a continuare la mobilitazione finché non avremo ottenuto i risultati e i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Per noi la Costituzione non è da celebrare perché compie 75 anni ma perché è un riferimento per cambiare il Paese e fare le riforme”. Lo assicura il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione per il 1 maggio in corso a Potenza.

