Milano, 30 apr. (LaPresse) – Un uomo è stato accoltellato al torace al lato destro, al culmine di una lite per la viabilità, mentre si recava allo stadio Maradona, a Napoli, dove è in corso la partita contro la Salernitana che, in caso di vittoria, consegnerà il terzo scudetto alla squadra di mister Spalletti.

