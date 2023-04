Milano, 30 apr. (LaPresse) – Potrebbe essere nata già morta la piccola abbandonata in un cassonetto dei vestiti usati della Caritas, tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, a Città Studi, quartiere di Milano. È quanto emerge dai primi esami autoptici condotti sul corpicino della neonata, secondo quanto apprende LaPresse, anche se sono in corso ulteriori accertamenti.

