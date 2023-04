Francoforte (Germania), 29 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato i partner occidentali a prendere una decisione sulla fornitura all’Ucraina di aerei da combattimento F-16 ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che la mancanza di jet non influirà sull’inizio di una controffensiva da parte delle forze di Kiev. “È molto importante non cedere completamente il controllo del cielo alla Russia, ecco perché la presenza dei caccia è molto importante. Qui ci deve essere la volontà dei leader degli Stati che dispongono dei jet moderni”, ha affermato Zelensky parlando con i rappresentanti dei mass media finlandesi, svedesi, danesi e norvegesi, come riporta Ukrinform. “Naturalmente, faremo domanda ai vostri Paesi per gli aerei appropriati, e faremo domanda in modo molto persistente nel prossimo futuro”, ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha spiegato che la fornitura di sistemi HIMARS, NASAMS e Iris-T all’Ucraina ha costituito una nuova pagina nella guerra iniziata dalla Russia, e ora è il momento dei caccia da combattimento. Zelensky ha sottolineato che ci sono Paesi che hanno in bilancio F-16 o altri velivoli moderni e vogliono aiutare l’Ucraina, ma “tutto richiede volontà”.

