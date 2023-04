Budapest, 29 apr. (LaPresse) – “Lo zelo per la missione è anestetizzato dal nostro vivere nella sicurezza e nell’agio, mentre a non molti chilometri da qui la guerra e la sofferenza sono all’ordine del giorno. Ecco allora l’invito: prendere in mano la vita per aiutare il mondo a vivere in pace”. Così Papa Francesco rivolgendosi ai giovani riuniti alla Papp László Budapest Sportaréna di Budapest, nel suo discorso.

