Torino, 29 apr. (LaPresse) – Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio, rapina aggravata e sequestro di persona un uomo e una donna, fratello e sorella, per le violenze nei confronti di un 34enne che, per le ferite riportate, era finito in coma, lo scorso 29 marzo a Torino.

