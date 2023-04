Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Anche io ho avuto diverse chiamate per fare dei concerti in Russia ma ho declinato. Amo il popolo russo ma fino a quando c’è questa situazione, che è inaccettabile, non me la sento”. Così a LaPresse il cantante Albano Carrisi, una delle voci italiane più famose in Russia, commenta la notizia della partecipazione del collega Pupo come giurato al festival di musica internazionale ‘Road to Yalta’ a Mosca la cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata