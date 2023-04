Milano, 29 apr. (LaPresse) – “A quale lavoro pensiamo? Le imprese cercano personale qualificato e formato. La precarietà come sistema stride con le finalità di crescita e di sviluppo. Se le cifre sono preoccupanti e note, e denunciano in Italia un alto tasso di inattività rispetto ai parametri europei, una risposta adeguata può venire soltanto da un concreto impegno di mobilitazione collettiva che sappia valorizzare il grande patrimonio di competenze presente nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Distretto industriale di meccatronica di Reggio Emilia, in occasione della celebrazione della ‘Festa del lavoro’.

