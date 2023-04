Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Certo, serve, come è stato osservato, un eco-sistema adeguato, che permetta alle imprese di generare valore, occupazione, di far crescere la produttività attraverso i necessari investimenti. Di creare, come qui, filiere produttive accompagnate da dialogo sociale e da rapporto costruttivo con le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Distretto industriale di meccatronica di Reggio Emilia, in occasione della celebrazione della ‘Festa del lavoro’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata