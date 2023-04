Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il lavoro è un diritto” ed “è anche un dovere. Ce lo ricorda l’art.4 della Costituzione: ‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto’. Per proseguire: ‘Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’. Ecco perché favorire l’ingresso nel mondo del lavoro è compito delle autorità pubbliche preposte che devono creare le condizioni affinché le imprese possano svilupparsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Distretto industriale di meccatronica di Reggio Emilia, in occasione della celebrazione della ‘Festa del lavoro’. “Mentre si riaffaccia la tentazione di arrendersi all’idea che possa esistere il lavoro povero, la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente, è necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto”, ha aggiunto.

