Arezzo, 29 apr. (LaPresse) – È stato individuato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo) l’uomo che questa mattina sarebbe stato alla guida dell’auto che ha investito e ucciso una donna di 50 anni in località Vaggio, in via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò). La 50enne è deceduta poco dopo sul luogo dell’incidente per le ferite riportate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna stava rincasando insieme al compagno quando è stata investita da un’auto Opel datasi poi alla fuga. Nell’impatto si sarebbe squarciato uno pneumatico dell’auto. I militari hanno così rintracciato il veicolo, con lo pneumatico danneggiato, parcheggiato in zona Castagneta, non lontano dal luogo dell’incidente. Così i carabinieri sono risaliti all’identità dell’automobilista, che è stato portato in caserma per essere ascoltato.

