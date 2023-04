Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il confronto con l’integrazione del mercato in Europa e poi globale, con i risultati di crescita a doppia cifra dell’export – confermato anche nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazione Russa in Ucraina – e nonostante l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, conferma il valore del modello dei distretti industriali presenti nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Distretto della meccatronica di Reggio Emilia in occasione della celebrazione della ‘Festa del lavoro’.

