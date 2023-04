Milano, 29 apr. (LaPresse) – Metà delle Regioni protesta per l’autonomia? “E’ una cosa che non esiste. Dieci Regioni italiane hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, che equivalgono al 74% della popolazione. Ci sono quattro Regioni a guida Pd che dicono di essere contrarie. Peccato che Campania ed Emilia-Romagna sono tra i richiedenti di forme particolari di autonomia e l’Emilia-Romagna ha sottoscritto un’intesa. Non si può essere autonomisti quando governa il Pd e centralisti quando governa il centrodestra”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, durante un evento organizzato dalla Scuola politica della Lega a Milano. “Mi sarei augurato che vincesse Bonaccini” il congresso del Pd “ma, invece, ha vinto Vogue”, ha scherzato.

