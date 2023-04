Bruxelles, 28 apr. (LaPresse) – “Nell’ultima ora abbiamo avuto i dati flash preliminari sul Pil per il primo trimestre di quest’anno e sono lieto di notare che le cifre sono leggermente migliori del previsto al momento della nostra previsione intermedia invernale di febbraio. L’economia dell’area dell’euro sembra essere cresciuta dello 0,1% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, con l’Ue nel suo complesso in espansione dello 0,3%. Due mesi e mezzo fa avevamo previsto una stagnazione (0,0%) per entrambe le aree”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Stoccolma.

