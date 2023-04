Roma, 28 apr. (LaPresse) – Il vicepremier russo Marat Khusnullin ha dichiarato di aver visitato la città contesa di Bakhmut. Lo riporta l’agenzia Tass. “A nome del presidente Putin, ho visitato nuove regioni, ispezionato strutture, tenuto incontri sui programmi regionali per lo sviluppo socio-economico”, ha scritto Khusnullin sul suo canale Telegram, “ho anche visitato Artemovsk (il nome russo di Bakhmut, ndr). La città è danneggiata, ma può essere ripristinata. Abbiamo molta esperienza in questo. Non appena la situazione lo consentirà, entreremo e lavoreremo passo dopo passo”.

