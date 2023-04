Londra, 28 apr. (LaPresse) – “Il Regno Unito vuole mandare i migranti in Ruanda? Non è un’iniziativa che stiamo prevedendo noi. Però sicuramente anche nei paesi africani o in altri paesi, se si trovano soluzioni per evitare che la congestione avvenga tutta negli stessi luoghi, questo aiuta”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa nella residenza dell’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito. “Più soluzioni si trovano per alleggerire la pressione e meglio è – aggiunge -. Rischio di spaccare la Ue sulle politiche migratorie? No, è l’esatto contrario. Quello che Sunak sta cercando di fare è collaborare con l’Ue e con l’Italia, ma l’ha fatto anche con la Francia di Macron, con cui hanno fatto un partenariato. Non è un tentativo di dividere l’Europa, è un tentativo di collaborare. Il Regno Unito è disponibile a collaborare con Frontex, per esempio. Perché, come sempre, se non si difendono le frontiere esterne e non si lavora sulla dimensione esterna, hai voglia a cercare di risolvere il problema internamente tra le singole nazioni. Chi arriva in Italia poi va in Francia, in Germania, in alcuni casi per il tramite della Manica arriva in Gran Bretagna, quindi è lo stesso problema che abbiamo tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata