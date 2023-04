Bruxelles, 28 apr. (LaPresse) – “Non so se oggi ci sono richieste” all’Italia sulla ratifica del nuovo Mes, “non credo che ci sia bisogno di particolari richieste, non credo che ci sia bisogno di particolari richieste. È chiaro che questo è un impegno che è stato preso da tutti i paesi, inclusa l’Italia. E che quindi nei tempi e nei modi che il Parlamento e il governo italiano decideranno, la ratifica italiano non dovrebbe essere in discussione. È stata decisa più di due anni fa”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Stoccolma.

