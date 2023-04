Roma, 28 apr. (LaPresse) – L’accordo sull’export del grano ucraino attraverso il Mar Nero non viene rispettato nei termini richiesti dalla Russia e per questo le possibilità di una sua estensione “non sono molto buone”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa, come riporta l’agenzia Tass. “Come si suol dire, le cose non sono ancora cambiate”, ha detto Pesov, rispondendo a una domanda sulle condizioni poste dalla Russia per dare il suo ok al prolungamento dell’accordo, “la parte dell’affare che riguardava i nostri fornitori non è stata ancora completata”.

