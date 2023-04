Roma, 28 apr. (LaPresse) – La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ha annunciato in Aula che il Pd non parteciperà al voto, in programma dopo le 12, per l’elezione di due componenti laici del consiglio di presidenza delle magistrature speciali (Corte dei Conti, giustizia amministrativa, giustizia tributaria). Braga ha puntato il dito contro il mancato accordo con gli altri partiti, in particolare con la maggioranza, auspicando che anche gli altri deputati di opposizione facciano la stessa scelta dei democratici.

