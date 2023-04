Milano, 28 apr. (LaPresse) – “PBF Srl e Finanziaria Tosinvest Spa hanno in data odierna sottoscritto il preliminare di acquisizione e vendita di azioni pari al 70% delle quote societarie di SEE Spa società editrice di Il Giornale e della sua controllata Il giornale On Line Srl”. A renderlo noto Paolo Berlusconi per PBF e Giampaolo Angelucci, Presidente di Finanziaria Tosinvest. L’Esecuzione dell’Operazione, spiega una nota, è subordinata all’ avveramento di condizioni sospensive d’uso in operazioni similari. Hanno supportato l’operazione lo Studio Munari & Partners di Milano per PBF Srl e lo Studio di Gravio Avvocati per Finanziaria Tosinvest SpA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata