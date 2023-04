Roma, 28 apr. (LaPresse) – I datori di lavoro privati che assumeranno dal 1 giugno a fine 2023 giovani under 30 Neet – cioè che non studiano e non lavorano – e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” avranno, previa presentazione di domanda, “un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”. E’ quanto si legge nella bozza ancora provvisoria, visionata da LaPresse, del decreto lavoro atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri del 1 maggio.

