Roma, 28 apr. (LaPresse) – Reddito di cittadinanza in pensione, dal 1 gennaio 2024 arriva l’Assegno di inclusione, “quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. Misura che, viene specificato, è “condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”. E’ quanto si legge nella bozza ancora provvisoria, visionata da LaPresse, del decreto lavoro atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri del 1 maggio. Il beneficio “è composto da una integrazione del reddito familiare” da un minimo di 480 euro fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza” ed è “altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”. L’assegno viene erogato mensilmente per massimo 18 mesi e può essere rinnovato per altri 12 mesi, con sospensione di un mese.

