Roma, 28 apr. (LaPresse) – Trenta articoli dal nuovo assegno di inclusione, che dal 1 gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza, alle nuove regole per i contratti a termine. E’ quanto si legge in una bozza ancora provvisoria, visionata da LaPresse, del decreto legge in materia di lavoro atteso lunedì primo maggio sul tavolo del consiglio dei ministri. Il decreto contiene anche norme per il potenziamento della sicurezza sul lavoro.

