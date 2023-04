Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Noi dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al governo, che sta lavorando bene e molto. Io personalmente mi sento di dover chiedere scusa al presidente Meloni, che in questi anni ha dato sempre esempio di umiltà e lavoro costante. La politica è dare l’esempio e noi ieri abbiamo dato un cattivo esempio”. Lo ha detto in Aula Andrea Tremaglia, di Fratelli d’Italia, nel corso della discussione sulla nuova relazione sullo scostamento di bilancio, dopo la bocciatura di ieri. Tremaglia ha però sottolineato che FdI aveva “cinque assenti non in missione, ma la maggior parte purtroppo per malattia”.

