Londra, 28 apr. (LaPresse) – “Credo che dobbiamo fare i conti con il fatto che il taglio dei parlamentari incide perché il doppio incarico rende più facile che in Aula manchino i numeri. Credo soprattutto che bisogna parlare con i capigruppo e trovare un modo per garantire che si riesca a fare il doppio lavoro, lavorando di più se necessario, perché purtroppo riguarda tutti, ma non prevedo ipotesi di sostituzioni di doppi incarichi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa nella residenza dell’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, rispiegando a chi le chiedeva se ha in mente di sostituire dei sottosegretari dopo la bocciatura arrivata ieri alla Camera sul Def. “Credo che il governo stia lavorando bene e non è nelle mie intenzioni adesso assolutamente rivedere qualcosa – ha aggiunto – bisogna però garantire i numeri”. “Insisto, non ci vedo un segnale politico. E’ stata una svista, ho fatto tanti anni in Parlamento, può succedere ma non deve succedere più”, ha concluso.

