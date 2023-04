Roma, 28 apr. (LaPresse) – “La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali”. È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci. L’obbligo non sussiste a “a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis ‘Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie’ del D.L. 22/04/2021, n. 52′ è stato abrogato a dicembre 2022.

