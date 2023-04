Milano, 28 apr. (LaPresse) – Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, ha avuto un malore mentre era in Aula alla Camera, subito dopo essere intervenuto sul Def. Secondo quanto fanno sapere da Avs, non ha perso i sensi ma è stato portato in infermeria per i primi controlli. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti.

