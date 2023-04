Roma, 27 apr. (LaPresse) – “In merito all’incontro avuto oggi con il Papa in Vaticano, abbiamo parlato della formula di pace del presidente Zelensky e ho chiesto partecipazione e assistenza per la restituzione dei bimbi ucraini che sono stati portati via con la forza. Inoltre ho invitato il Santo Padre a venire a visitare il nostro Paese”. Così il premier ucraino Denis Shmyhal in conferenza stampa presso la sede della stampa estera a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata