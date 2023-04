Roma, 27 apr. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo cinese Xi Jinping non hanno discusso del ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina secondo i confini del 1991 durante la visita del leader cinese a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Rispondendo a una domanda specifica durante una conferenza stampa, Peskov ha affermato: “No, questo non è stato discusso”. Quella di un ritorno dell’Ucraina ai confini del ’91 è una delle condizioni poste da Kiev per sedersi al tavolo dei negoziati con Mosca.

