Roma, 27 apr. (LaPresse) – Il Cremlino non è a conoscenza di report secondo cui l’intelligence ucraina avrebbe tentato di assassinare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Lo riporta l’agenzia Tass. “No, non conosciamo questi articoli. Ci sono molte montature, l’una diversa dall’altra. E questo è un buon motivo per non prenderle in considerazione”, ha detto Peskov ai giornalisti. E’ stato il quotidiano tedesco Bild a riportare la notizia di un fallito attentato a Putin lo scorso 23 aprile da parte dell’intelligence ucraina con l’utilizzo di un drone kamikaze.

