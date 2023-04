Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Voglio ringraziarti per la tua gestione molto attenta dell’economia italiana, cosa che ha portato stabilità in tempi di incertezza”. Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak accogliendo a Downing Street la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sunak ha parlato di un rapporto bilaterale “molto forte” fra i due Paesi e di un’amicizia costruita in “decenni di collaborazione” nell’ambito del G7 e della Nato.

