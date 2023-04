Bruxelles, 27 apr. (LaPresse) – “Abbiamo in linea di principio due mesi per valutare la richiesta di pagamento dell’Italia, che è avvenuta il 30 dicembre lo scorso anno. Di comune accordo con le autorità italiane il termine di accertamento è stato prorogato dall’origine di un mese a seguito delle valutazioni congiunte circa la complessità della richiesta. Un’ulteriore proroga di 30 giorni è stata concordata con le autorità italiane per finalizzare il lavoro da entrambe le parti e anche per garantire che tutte le prove fornite dall’Italia possano essere adeguatamente considerate. E’ qualcosa di normale, avvenuto anche con altri Stati membri. Siamo ancora in questa cornice. Come sempre, il pagamento può avvenire solo dopo che tutte le pietre miliari e gli obiettivi collegati a una specifica richiesta sono stati completati e la valutazione della richiesta di pagamento è stata finalizzata. Come ho detto, siamo ancora dentro il periodo di 30 giorni, quindi non posso prevedere cosa accadrà alla scadenza di questo termine”.

