Roma, 27 apr. (LaPresse) – Confermare l’ergastolo per Gabriele e Marco Bianchi. È la richiesta arrivata dal pg nel processo d’appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Chiesta anche la conferma delle condanne a 23 e 21 anni di carcere per gli altri due imputati, Francesco Bellegia e Mario Pincarelli.

