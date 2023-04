Roma, 27 apr. (LaPresse) – L’istituzione di un tavolo tecnico per il coordinamento permanente tra il Commissario per l’emergenza immigrazione e le Regioni sul tema dei flussi migratori è stato proposto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, stamani nel corso della riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. All’incontro hanno partecipato in videocollegamento anche il ministro della Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata