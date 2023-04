Roma, 27 apr. (LaPresse) – Nel corso della riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome si è valutato di istituire tavoli specifici con ciascuna singola regione, e, secondo quanto si apprende, di favorire un sistema d’accoglienza “diffuso” dei migranti, attraverso i Centri di accoglienza straordinaria e il Sistema di Accoglienza e Integrazione, anzichè il ricorso a grandi strutture come i Centri di Permanenza e Rimpatrio. All’incontro hanno partecipato in videocollegamento anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti.

